Специалисты парка "Патриот" восстановят самолет для мемориала на месте гибели Гагарина

ВЛАДИМИР, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты московского парка "Патриот" примут участие в восстановлении истребителя МиГ-29, переданного Минобороны РФ, его установят на мемориале на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина под Киржачом во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Киржачского района Илья Букалов.

В 2016 году администрации Владимирской области, Киржачского района и Благотворительный фонд памяти первого космонавта планеты и его летного наставника подписали трехстороннее соглашение о возведении мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. На мемориале построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовня, постамент для истребителя МиГ-29, который ранее передало создателям комплекса Минобороны РФ, а также 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам.

"Мы встречались с руководством парка "Патриот". С директором парка Игорем Барсковым проговорили вопрос о восстановлении самолета Миг-29 и его установке на пилон, который также подготовлен в этом мемориальном комплексе. Самолет находится на территории Киржачского района, но его нужно покрасить, привести в экспонатный вид. Подготовка территории для покраски самолета уже начата", - сказал он, отметив, что работы планируется провести в этом году.

Юрий Гагарин и его летный наставник Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года открыли мемориал - 16-метровую стелу в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции в годовщину трагедии на мемориале собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны чтобы почтить память героев. После памятного митинга люди идут возлагать цветы, а затем участвуют в панихиде в восстановленном храме Андрея Первозванного.