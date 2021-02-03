В Якутии соцконтрактами в 2020 году воспользовались свыше 6,6 тыс. семей

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Помощь на основе социальных контрактов получили в 2020 году более 6,6 тыс. малоимущих семей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Помощь может быть оказана для покупки и содержания сельскохозяйственных животных, техники, а также покрытия расходов, связанных с выращиванием плодово-ягодных и овощных культур, а также для индивидуальной предпринимательской деятельности.

"В 2020 году помощь получила 6 601 малоимущая семья на сумму около 300 млн рублей. Большинство средств пошло на поддержку, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, также на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации", - сказали в министерстве.

Средний размер помощи для индивидуальной предпринимательской деятельности и развития и ведения личного подсобного хозяйства составляет около 188,1 тыс. рублей, на преодоление трудной жизненной ситуации - 14,8 тыс. рублей.

"В 2021 году с учетом софинансирования из федерального бюджета на реализацию социальных контрактов будет направлено 607,1 млн рублей. Планируется заключить порядка 6 тыс. социальных контрактов", - сообщили ведомстве.

Также в Якутии продолжится стартовавший в 2020 году пилотный проект по социальному сопровождению семей, нуждающихся в социальной поддержке. В семи районах региона семьям помогут реализовать свой потенциал, начать свое дело и окажут медицинскую и психологическую помощь.