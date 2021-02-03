В Ярославском госуниверситете откроется роботизированная астрономическая обсерватория

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Астрономическая обсерватория откроется в одном из корпусов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) в начале лета, это будет первая в регионе роботизированная обсерватория. Об этом ТАСС сообщил декан физического факультета ЯрГУ Игорь Огнев.

"Работы на крыше одного из корпусов ЯрГУ начнутся весной, когда сойдет снег. Реальный запуск обсерватории, чтобы уже можно было получать данные, планируем летом", - сказал Огнев.

По его словам, обсерватория создается университетом совместно с Ярославским обществом любителей астрономии, она будет работать на базе физического факультета ЯрГУ. "В нашем регионе обсерватория есть в Ярославском планетарии, но она не роботизирована. Мы же планируем, что все будет работать удаленно: телескопом можно будет управлять и получать с него данные. Мы планируем развивать направление "Искусственный интеллект в астрофизике", - добавил Огнев.

В настоящий момент в университете продумывают научную программу работы обсерватории. Планируется взаимодействие с вузами из регионов, в которых нет обсерваторий. "Далеко не во всех регионах остались телескопы и площадки. Мы хотим выйти с сетевыми программами к вузам, которые готовили астрономов, но у которых нет ни одного телескопа. Мы могли бы его предоставлять", - сказал декан.

Обсерваторию оборудуют в многоэтажном корпусе ЯрГУ, который находится на окраине Ярославля, в отдалении от жилых домов. На крыше установят купол, телескоп, также в корпусе появится оборудование для регистрации и обработки результатов наблюдений, создуд помещение для технического обеспечения обсерватории.