Калининградские пограничники эвакуировали семь рыбаков со льдины в Куршском заливе

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Российские пограничники в ходе поисково-спасательной операции в Куршском заливе Калининградской области сняли с оторвавшейся от берега льдины семь рыбаков-любителей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

По информации администрации Славского городского округа, 2 февраля вечером диспетчеру ЕДДС городского округа поступил тревожный сигнал от жителей поселка Причалы о том, что группу рыбаков уносит в залив на оторвавшейся льдине. За помощью обратились к пограничникам, на вооружении которых имеются катера на воздушных подушках, способные передвигаться по суше, воде и ледовому покрытию.

В пресс-службе погрануправления уточнили, что льдина, на которой терпели бедствие семь человек, находилась на расстоянии порядка 3 морских миль (около 5 км). Для эвакуации рыбаков на берег к месту происшествия направили пограничный сторожевой катер.

"Уже через час после получения сигнала рыбаков обнаружили и эвакуировали в поселок. Пострадавших среди них, к счастью, не оказалось", - отметили в районной администрации, добавив, что рыбаков, личности которых установит полиция, "ждет наказание за нарушение правил безопасного нахождения на льду".