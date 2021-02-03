Власти Ростовской области назвали стоимость работ по оздоровлению реки Дон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля./ТАСС/. Экологическая реабилитация реки Дон, которая может затронуть 15 субъектов Российской Федерации, обойдется в сумму, превышающую 100 млрд рублей, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров в среду на пресс-конференции.

В январе этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил необходимость привлечения регионов, на территории которых протекает Дон, к работе над оздоровлением водоема. Также Голубев сообщил о том, что принципиальной задачей является включение данного проекта в госпрограмму.

"Стоимость работ [по экологической реабилитации Дона] очень высокая - это более 100 млрд рублей, касается, в первую очередь, жилищно-коммунального комплекса, это реконструкция водоподводящих сетей, реконструкция канализационных сетей", - сказал он.

Гончаров отметил, что в объем работ также войдут строительство ливневых канализаций в Ростове-на-Дону и Волгодонске, а также Багаевский гидроузел, первый этап строительства которого уже завершен. "Строительство очистных сооружений, строительство ливневых канализаций в Ростове-на-Дону и Волгодонске, там также очень большое финансирование предполагается, строительство Кочетовского рыбоходного канала, строительство Багаевского гидроузла", - отметил вице-губернатор.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища - уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки.