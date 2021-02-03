В томском интернате нашли мышей-полевок, которые могли заразить детей псевдотуберкулезом

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Санитарные врачи обнаружили мышей-полевок в пищеблоке школы-интерната в Бакчарском районе Томской области, где 30 воспитанников, предположительно, заразились псевдотуберкулезом. Заражение детей, по первым итогам эпидрасследования, произошло из-за неправильной обработки овощей, на которые попали выделения грызунов, сообщила в Instagram пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Ранее глава района Сергей Ревера сообщал ТАСС, что около 30 из 55 воспитанников школы-интерната получили пищевое отравление. Их доставили в медучреждения областного центра в состоянии средней и легкой степени тяжести. По факту отравления проводятся проверки прокуратуры и областного СУ СК. Роспотребнадзор обнаружил в интернате очаг псевдотуберкулеза.

"По результатам эпизоотологического обследования объекта на овощехранилище было отловлено несколько мышей полевок красно-серых, обнаружены следы пребывания грызунов. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения к условиям хранения овощей, содержанию пищеблока", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по первым итогам эпидрасследования, причиной возникновения очага могло послужить нарушение технологии обработки овощей, на которые псевдотуберкулез попал с выделениями грызунов.

Псевдотуберкулез - острое инфекционное заболевание, которое вызывает один из представителей энтеробактерий рода Yersinia, поражает людей и животных. Эта кишечная инфекция возникает, например, при употреблении в пищу овощей и молочных продуктов без предварительной термической обработки. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, нередко скарлатиноподобной сыпью.