Ареал дальневосточного леопарда увеличился за 20 лет в три раза

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Ареал краснокнижного дальневосточного леопарда, самой редкой на планете крупной кошки, на юго-западе Приморья с начала XXI века расширился в три раза. Об этом в четверг сообщил журналистам на пресс-конференции директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"В конце XX века ареал дальневосточного леопарда сузился примерно до 200 тыс. га на юго-западе Приморского края, и там обитало около 30 особей. Сейчас площадь ареала мы оцениваем в 460 тыс. га, это практически все лесные территории на юго-западе Приморского края, плюс ареал увеличивается на север, это территория Полтавского заказника, на запад - в Китае леопард заселил уже порядка 150 тыс. га.", - сказал Бардюк.

Он отметил, что численность дальневосточных леопардов увеличивается, на территории нацпарка уже обитает более 100 леопардов, а также около 30 амурских тигров и, примерно, 20 тыс. копытных.

Ядро популяции леопардов находится под охраной от браконьерства, пожаров и рубок леса в национальном парке "Земля леопарда" и его охранной зоне, а также в заповеднике "Кедровая падь". Особо охраняемые природные территории охватывают почти 75% ареала редкой кошки. На фоне успехов в деле спасения популяции от вымирания в России охраняемая территория была создана и в Китае - Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, с которым в 2019 году ФГБУ "Земля леопарда" заключило протокол о намерениях. Одна из целей сотрудничества сторон - создание единого трансграничного нацпарка "Земля больших кошек", первой в мире трансграничной охраняемой территории для дальневосточных леопардов и амурских тигров.

Нацпарк "Земля леопарда" - единственное в мире место, где популяция дальневосточного леопарда обитает в естественной среде. За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек. Их там установлено более 400.