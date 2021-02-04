Спортивно-оздоровительная программа "Маугли" охватит 1,5 тыс. детей в Чите

ЧИТА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края подключили 27 детских садов Читы к спортивно-оздоровительной программе "Маугли", сообщила в четверг пресс-служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"В Чите 27 детских садов подключились к реализации спортивно-оздоровительной программы "Маугли" в Дальневосточном федеральном округе. Ранее программа охватила 4 500 детей в дошкольных образовательных учреждениях Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска. Сейчас к этой цифре прибавилось еще 1 500 дошколят столицы Забайкалья", - говорится в сообщении.

Как заявил автор программы Александр Петров, в Чите сформирована команда из 27 тренеров-инструкторов - по одному на детсад. "Ранее все они прошли специальное обучение и сейчас с удовольствием занимаются с детьми. Для нас большая радость и ответственность видеть, как программа расширяется, приходит в новый дальневосточный регион", - сказал Петров.

Первый учебный год спортивно-оздоровительной программы в Забайкалье составит девять месяцев и продлится до конца 2021 года.

Программа "Маугли" разработана для детей дошкольного возраста и 10 лет апробировалась в городах центральной части России тренером-преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым. В нее входят элементы и упражнения групп начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, акробатике, спортивной аэробике. Она направлена на развитие ребенка, профилактику болезней и предупреждение травм.

На Дальнем Востоке реализация программы началась в сентябре 2019 года.