К годовщине воссоединения Крыма с Россией выпустят трехтомник об истории Севастополя

ТАСС, 4 февраля. Выход трехтомного труда об истории Севастополя запланировали на март 2021 года. Об этом сообщил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Большим достижением видится завершение многолетней работы над фундаментальным трехтомным трудом по истории Севастополя. Издание уже в типографии. Рассчитываю, что тираж выйдет точно в срок - к седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань", - сказал он, выступая на расширенном заседании президиума РИО.

Нарышкин выразил уверенность, что книга станет событием в общественной жизни страны, "даст богатый материал для новых научных дискуссий, будет большим подарком для жителей города и всех любителей отечественной истории".

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ подписали 18 марта 2014 года - такое решение приняли по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.