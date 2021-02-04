Вологда примет передвижной "Поезд Победы" 7 февраля

ВОЛОГДА, 4 февраля. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Вологду 7 февраля. Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда, экспозицию разместили в восьми вагонах, каждый из которых посвящен отдельному периоду Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"В Вологодской области "Поезд Победы" будет открыт для посещения с 7 по 9 февраля. Посетители увидят зарисовки из довоенной жизни страны, мальчишек, которые едут на фронт защищать Родину, и страшные сцены из военных окопов, а также побывают в военном госпитале, станут свидетелями научных прорывов того времени, блокады Ленинграда и мук наших солдат в концлагере. Побывать в уникальном поезде смогут вологжане в возрасте старше 12 лет и только по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация для вологжан открывается 4 февраля в 12:00 мск", - говорится в сообщении.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки посетителей будут пропускать группами по шесть человек. Их встретят волонтеры и выдадут наушники с аудиогидом. В путешествие во времени посетителей будет сопровождать голос машиниста Лидии - участницы военных событий в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.

Проект "Поезд Победы" реализуется командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы".