На Сахалине отказались от выдачи спецпаспортов для прошедших вакцинацию от коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области не будут вводить в регионе специальные паспорта, дающие официальное право привитым от коронавирусной инфекции не носить медицинские маски в общественных местах. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

"Федеральный центр дал разъяснение, что не надо делать никаких отдельных паспортов. Сегодня данные каждого, кто вакцинируется, автоматически попадают на портал госуслуг. Соответственно, после того, как пройдет вторая аппликация вакцины, формируется автоматически программой сертификат человека, который получил профилактическую прививку. Собственно говоря, этот сертификат заменяет все явления, которые можно назвать паспортами, бейджами и так далее", - сказал зампред.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что правительство региона выдаст привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освободят от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах. Документ должен был иметь QR-код с информацией о прививке, а также фамилию и имя владельца. Затем решили не вводить бейджи без согласования с общественностью.

Массовая вакцинация в регионе началась 16 января. На островах развернуто 22 стационарных пункта вакцинации - в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях в районах. Кроме того, привиться можно в мобильных комплексах. К маломобильным гражданам медики сами приезжают на дом. К сегодняшнему дню в регионе прошли вакцинацию 16 837 человек, из них оба этапа - 1 676. Записаны на прививку 9 637 человек, запись продолжается.

В Сахалинской области за весь период пандемии зарегистрировали 19 959 случаев заболевания, 17 446 человек выписали с выздоровлением, 29 умерли, 2 484 проходят лечение. В 80% случаев заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией и самыми низкими показателями заболеваемости и смертности от коронавируса.