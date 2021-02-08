"Mortal Combat c интеграцией математики". Какую задачу Учитель года — 2020 считает главной

Недавно стали известны имена финалистов конкурса "Учитель года—2020". За звание лучшего педагога страны боролись 85 человек, до последнего испытания дошли пятеро из них. Абсолютным победителем стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Мы узнали у педагога, ставшего советником министра просвещения России, удается ли ему заинтересовать учеников своим предметом, почему гуманитариям тоже важно владеть математикой и какой должна быть школа будущего

Мотивация быть лучшим Гуров воспитывался в обычной семье. Родители с самого детства поощряли его начинания, прививали самостоятельность и ответственность. "Любой мой выбор считался правильным и поощрялся автоматически", — рассказывает о своем детстве педагог. Математика в школе ему давалась очень легко, поэтому, когда надо было выбирать профессию, он решил поступить на механико-математический факультет. "По окончании четвертого курса меня пригласили поработать в лагерь для одаренных детей, вести у них математику. Это был достаточно интересный для меня опыт и, согласившись, поработав, я понял, что нахожусь на своем месте, что мне это интересно", — говорит Михаил. Он считает, что уметь мотивировать — одна из самых важных компетенций, которые нужны современному учителю. Именно необходимость в постоянной мотивации подтолкнула его и к участию в конкурсе "Учитель года". "Я активно занимаюсь с олимпиадниками и, чтобы мотивировать своих учеников участвовать в олимпиадах и конкурсах, сам принимаю участие в профессиональных конкурсах, а также олимпиадах, где предлагается решение математических задач", — рассказал учитель. В конце прошлой недели завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвовали много учеников Михаила Гурова. Сейчас они ждут обнародования результатов. "Хочу пожелать им удачи", — сказал учитель. Гуров преподает математику в частной школе — Лицее классического элитарного образования в Ростове-на-Дону. Но начинал в обычной школе. "Работа учителя — хоть в частном учреждении, хоть в муниципальном, — это общение с детьми, уроки, проверка тетрадей, контрольных. Для меня сам процесс неотличим, — говорит собеседник. — Здесь меня подкупило то, что в лицее собралась команда профессионалов, которые нацелены на обучение детей, на формирование личности будущего, на то, чтобы наши ученики становились успешными во всем, поступали в топовые вузы. Конечно, мне вместе с моими коллегами, которые являются первоклассными специалистами, хочется внести свой вклад в формирование людей завтрашнего дня". Однако между частной школой и обычной все-таки есть и различия, говорит Гуров. В лицее меньше бюрократии, да и классным руководством занимаются специальные сотрудники, которые освобождены от ведения занятий. Показал, что делаю каждый день Принимая решение поучаствовать в конкурсе, педагог знал, что конкурировать придется с лучшими педагогами со всей страны. В качестве цели поставил перед собой вхождение в топ-15 лучших учителей России. Конкурс состоял из трех этапов. В рамках первого 85 конкурсантов провели методический семинар и открытый урок. После него осталось 15 учителей, среди которых был и Гуров. "Как только я прошел в эту "пятнашку", подумал, а почему бы не попытаться пройти в "пятерку", — говорит педагог. Следующим испытанием стало проведение мастер-класса и классного часа.

Описание Уметь мотивировать — одна из самых важных компетенций, которые нужны современному учителю, уверен Михаил © Эрик Романенко/ТАСС

"Я долго думал над концепциями урока, мастер-класса, читал много литературы, у меня была куча советчиков. Но все, что находил, я не мог принять. Когда уже сроки начали поджимать, я решил, что лучшим вариантом будет не погрузиться в какие-то абстрактные теории, а просто показать то, что я делаю каждый день на своем рабочем месте", — говорит Гуров. Каждый в пятерке лучших педагогов страны блестяще справился с задачей, однако по сумме баллов абсолютным победителем стал учитель из Ростова-на-Дону. "То, что я стал победителем, для меня совершенная неожиданность. Наверное, я до конца этого еще не осознал", — признается собеседник. Урок у учителя года Победитель конкурса "Учитель года" говорит с детьми на понятном им языке. Он точно знает, чем их заинтересовать. Мемы и смешные рисунки на контрольной — не баловство, а часть подхода Гурова. Героями его задач являются ученики и он сам. Решить такую задачу намного интереснее, чем рассчитывать скорости движения поезда из пункта, А в пункт Б. В арсенале педагога есть и современные технологии, с помощью которых он визуализирует математические объекты. Метод Гурова представляет собой интеграцию культуры детей и математики. В прошлом году в разгар подготовки к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса педагог увидел, что его 11-классники играют в Mortal Combat. Очевидно, что игра им была интересна. "Я подумал, почему бы не сделать им игру Mortal Combat с интеграцией математики, и создал 12 первоклассных бойцов. Задачей выпускников было решить примеры, с каждым из бойцов набрать звезды, баллы. И ребятам это очень понравилось", — рассказывает Гуров.

Описание Решив участвовать в конкурсе, Михаил знал, что конкурировать придется с лучшими педагогами со всей страны © Эрик Романенко/ТАСС

Учитель убежден: представление о том, что если нет способностей в чем-то, то и не нужно этим заниматься, является ложным. "Естественно, человек рождается с какими-то способностями, предрасположенностями к науке, но эти способности можно и развивать. Это серьезный, долгий и упорный процесс, — отмечает собеседник. — Практика показывает, что научить можно каждого ребенка. Упорство, временные и трудозатраты помогают детям реализовать свой потенциал в математике. Задача учителя — это зажечь огонь в глазах. На мой взгляд, в этом есть смысл учительской работы по большей части". Говоря о работе с одаренными детьми, Гуров отмечает, что для них он больше наставник, который лишь корректирует траекторию их движения. "Они высокомотивированы, им интересна математика, они нуждаются только в небольшой корректировке их образовательного процесса. Как руководителю мне приходится продумывать этот процесс далеко вперед, ставить какие-то цели, задачи и постепенно их решать", — говорит учитель. Будущее "нобелевки" Серьезных результатов добились многие из выпускников Гурова. Один из них — Макар Волков, которому удалось решить загадку античного ученого Паппа Александрийского. Сейчас парень — студент механико-математического факультета МГУ. Своего воспитанника Гуров характеризует как гибкого и очень одаренного математика. "Задача была настолько сложна, что на ее решение ушло порядка полутора лет. После того, как работа была проведена, это был какой-то восторг, мы решили, что нужно это представить мировому сообществу, — рассказывает Гуров. — Мы поехали с этой работой на конкурс "Ученые будущего", это конкурс, который проводится Московским государственным университетом. По его результатам прошли отбор на конкурс Intel International Science and Engineering Fair (Всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников, ISEF), который проходил в Лос-Анджелесе (США). В итоге Макар стал лауреатом этого престижного конкурса". По словам педагога, будучи студентом МГУ, его ученик продолжает общаться с такими же юными гениями со всего мира, с которыми успел познакомиться в Лос-Анджелесе. "Возможно, на основе этой дружбы, которая зародилась на конкурсе, появится какая-то международная команда исследователей, — говорит Гуров. — Я изучал статистику ISEF, там десятки ребят впоследствии становились нобелевскими лауреатами. Объединив усилия, они способны добиться по-настоящему больших результатов". Царица наук Многие недооценивают роль математики, считает собеседник. Особенно ярко это проявляется у выпускников, которые стремятся "сбежать" от нее на гуманитарный факультет. "Это желание школьников стать гуманитариями в будущем отчасти связано с тем, что существует стереотип, будто учеба на техническом факультете в разы сложнее, чем на гуманитарном, — говорит Гуров. — Думаю, что еще на уровне обучения в школе детям нужно показывать, что любая наука, в том числе гуманитарная, ровно настолько наука, сколько в ней математики. Ведь если ребенок впоследствии хочет стать очень крутым востребованным специалистом, ему нужна очень хорошая математическая база. Самые передовые мировые исследования в любой гуманитарной науке основываются сегодня на математических расчетах". Математика, уверен педагог, — фундамент, необходимый во всех сферах. Если не получить вовремя такой основы — в школе, на ранних этапах в вузе — то потом просто может не хватить времени, чтобы все это осилить, слишком объемна математика. "Будущим гуманитариям нужно донести, что нет ненужных наук, и математика тем более не может относиться к такой категории", — говорит Гуров. Однако часто царицей наук пренебрегают и те, чья профессия напрямую связана с цифрами, отмечает собеседник. "Каждый человек, который мечтает стать программистом, должен понимать, что математика — это база для всего программирования. Это и структурирование, и логика, в том числе всякие математические модели, которые могут применяться в программировании. Только серьезное знание математики может вывести программиста на высокий профессиональный уровень", — считает учитель. "Хочу остаться учителем" Свою задачу в качестве советника министра просвещения РФ (абсолютный победитель конкурса автоматически на год занимает эту должность — прим. ТАСС) Гуров видит в том, чтобы постараться улучшить систему образования. "Все, что касается образования, я знаю изнутри, это моя каждодневная работа. С реальными проблемами образования я знаком не понаслышке. Многие из них можно решить", — убежден учитель. Говоря о ЕГЭ, педагог отмечает, что это та модель экзамена, которая на сегодняшний день дает выпускникам со всей страны равный доступ к высшему образованию. "В любом случае, как бы он ни назывался, ЕГЭ, или что-то другое, модель должна быть сохранена", — считает Гуров. При этом педагог убежден, что школа будущего — это школа с индивидуализацией и персонификацией образования. "Будущее за индивидуальными траекториями образования", — говорит учитель.

Описание Михаил Гуров с коллегами в Лицее классического элитарного образования © Эрик Романенко/ТАСС