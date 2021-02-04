Карантин из-за вспышки бруцеллеза объявили на территории хозяйства на Кубани

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Вспышка бруцеллеза крупного рогатого скота выявлена на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Калининском районе Краснодарского края, объявлен карантин. Об этом сообщается в приказе департамента ветеринарии Краснодарского края, опубликованном на сайте региональной администрации.

"В целях ликвидации заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота, принадлежащего ИП, главе КФХ приказываю: установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории хозяйства, расположенного в Калининском районе Краснодарского края, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)", - говорится в тексте сообщения.

Бруцеллез - хроническая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями. Инфекционный процесс характеризуется скрытым течением, переходящим в хроническое. Бруцеллез передается от животных к человеку. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу зараженных продуктов - сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.