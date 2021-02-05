Власти Приморья предлагают сделать льготными рейсы в Казань, Краснодар и Симферополь

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья предлагают расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов, включив туда рейсы из Владивостока в Казань, Краснодар и Симферополь, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"На воздушных линиях из Владивостока в такие города как Казань, Краснодар и Симферополь отсутствует возможность предоставления льготных тарифов в рамках постановления правительства Российской Федерации № 215. В будущем необходимо будет рассмотреть возможность включения маршрутов (для рейсов в обоих направлениях) Владивосток - Казань, Владивосток - Краснодар и Владивосток - Симферополь в перечень субсидируемых маршрутов", - сказали в региональном Минтрансе.

Также там сообщили о проблеме очередей, которые возникают из-за большого числа жителей региона, желающих выкупить билеты. "Для того, чтобы приобрести льготный авиабилет, ежегодно в офисы "Аэрофлота" жители выстраиваются в большие очереди. Поэтому было бы правильней авиакомпании рассмотреть возможность по организации своих услуг онлайн на официальном сайте", - сказали в министерстве.

Снятие возрастных ограничений для покупки льготного билета позволит жителям Приморского края отдыхать на российских курортах и путешествовать по территории РФ. В региональном Минтрансе отметили, что в летний сезон отпусков и каникул авиаперелеты в центральную часть России пользуются у населения Приморского края популярностью. Ежегодно большинство жителей региона хочет вылететь из Владивостока в июне-июле и вернуться в конце августа - начале сентября, это создает дефицит авиабилетов на эти периоды.

"В этой связи полагаем необходимым следующим шагом рассмотреть возможность временного изменения или перераспределения количества квот на авиарейсы в пиковые периоды", - отметили в министерстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. В список маршрутов вошли перелеты с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Речь идет о маршрутах в столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска. Кроме того, в списке перелеты в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Ранее по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.