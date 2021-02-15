"На них не ездят, с ними дружат". Как в Ленобласти люди спасают лошадей, а лошади — людей

В России и многих других странах работают центры, где собак, кошек и даже дельфинов обучают лечить людей. Животные помогают больным с ДЦП, различными травмами, депрессией и другими заболеваниями. Сегодня мы расскажем о центре, где работают не дельфины, а лошади, но отнюдь не простые, да и лечат они по-особенному

"СвободаЦентр" — проект благотворительного фонда помощи бездомным животным "Я свободен". Так сложилось, что центр помогает лошадкам, попавшим в беду, а животные потом возвращают добро людям. История центра спасения лошадей началась в 2020 году, сам фонд действует уже пятый год. "Причины появления "СвободаЦентра" две: моя любовь к этим потрясающим животным и социальный запрос со стороны общества. Слишком уж участились трагедии, связанные с городским прокатом и халатным отношением к лошадям", — рассказывает директор фонда Ольга Ватомская.

Многие подопечные фонда — бывшие спортсмены. "Лошади, когда-то занимавшие места на скачках, стареют и слабеют. Из спорта у них часто только две дороги: развлекать людей, катая их по улицам города, или на убой. "Поэтому в "СвободаЦентре" живут лошади, снятые с крюков мясника и изъятые из проката", — объясняет Ватомская. Волонтеры и сотрудники центра категорически против использования лошадей для катания по улицам города. Животные не приспособлены к покрытию современных дорог и постоянной нагрузке. В природе лошадь живет около 40 лет, на городских улицах не протянет и десяти. "Покатушки", как говорит Ватомская, — последняя ступенька для лошади, и без того истощенной спортом. Поэтому "СвободаЦентр" активно борется с таким видом развлечений, рассказывая о его вреде в своих аккаунтах в соцсетях. История места Первым подопечным будущего центра стал Геральт: он попал в фонд в 2018 году. Конь прошел курс реабилитации после жестокого обращения и стал лошадью-терапевтом. Волонтеры с семьями, ученики ближайших школ приезжали к Геральту, после чего фонд начал разработку программы центра пэт-терапии. Пэт-терапия — это кормление лошади, уход за ней, общение без верховой езды. Так и началась история места, где лошади обретают дом. Сейчас животных шесть: Мачете, Ацтек, Феофания (единственная пони), Исайя, Арвен и Вера Павловна. Но скоро их станет на одну больше: Вера Павловна обещает прибавление. Виктор Седов (имя изменено) впервые попал в "СвободаЦентр" год назад — сначала как пациент: друзья предложили ему познакомиться со спасенными лошадьми. Молодой человек тогда был очень загружен работой, семейными делами, находился на грани депрессии. Первые минуты в конюшне ему не понравились: лошадей он боялся. И тут он познакомился с малышкой Фаней. "Пока Фаня хрустела морковкой, я успел хорошо ее разглядеть и даже погладить. И в этот самый момент я понял, что бояться мне нечего, а одни лишь прикосновения к этой повидавшей жизнь милахе успокаивали меня", — вспоминает мужчина. На следующий день он вышел на работу совсем в другом состоянии. Мешало только одно — желание поскорее вернуться в конюшню. "С тех пор я как минимум раз в неделю бываю в "СвободаЦентре" и уже не только глажу и угощаю пони. Теперь я так же уверенно общаюсь и с большими лошадьми". Виктор уверен, что у каждой лошади — свой собственный характер и опыт, поэтому ко всем нужен особый подход. Теперь он волонтер. Его день начинается с уборки денника (помещение для индивидуального содержания без привязи крупных животных) лошади, которую он курирует. После уборки — прогулка, игры и гигиенические процедуры. "Именно эти моменты — самые ценные для нас обоих: я получаю заряд бодрости на целую неделю, а мой четвероногий компаньон укрепляет свою веру в человека", — делится молодой человек. Лошадиные истории У каждой лошади в центре своя история: коня по кличке Ливерпуль выкупили с мясо-кумысного производства еще жеребенком. Красавицу Арвен нашли привязанной на солнцепеке — лошади потребовалась реанимация и долгое восстановление. Кого-то спасли от недобросовестных прокатчиков, кого-то просто нашли неравнодушные люди. Брошенным бесхозным лошадям в центре тоже находится место.

Большинство лошадей после лечения остается жить в центре, но некоторые обретают новый дом. Их отдают в семьи, где лошади будут любимы и обласканы. Например, семью обрел тот самый "первенец" фонда — Геральт. А вытащенный из лап мясников Ливерпуль теперь по-настоящему "звездный" конь: он живет в семье у актера Евгения Ткачука, блеснувшего в картинах "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и "Тихий Дон". Особенные терапевты Согласно исследованиям ученых, лошади обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Это значит, что они умело распознают человеческие эмоции и реагируют на них. Кроме того, лошади — отличные эмпаты: они буквально перенимают настроение человека. Именно поэтому кони — хорошие терапевты. У Юлии Зинченко и ее жениха Виталия Рыкова с лошадьми "СвободаЦентра" особые отношения. "Дистанционно я прохожу пэт-терапию "СвободаЦентра" уже года два, постоянно участвую информационно и финансово в спасении и реабилитации лошадей. Участие в жизни таких красивых и умных животных делает меня саму добрее и терпеливее, учит принимать судьбу и не сгибаться под тяжестью сложностей", — рассказывает Юля. В судьбе лошади Арвен она сыграла большую роль: девушка организовала сбор средств среди своих друзей и выкупила Арвен у мясника. Зинченко побывала в центре всего дважды. "Когда я приехала на целый выходной в конюшню, я пребывала в глубокой депрессии, очень тяжело переживала утрату сразу нескольких очень близких людей и никак не могла найти способ залечить эту рану. Как ни странно, выход был простым и приятным", — вспоминает девушка. Объятия с животными и смешные выходки толстенькой Фани очень помогли. А еще у нее есть брошка с изображением Исайи, которую она надевает на самые важные мероприятия. "Я был на конюшне "СвободаЦентра" всего один раз, но эти два часа мне очень запомнились, и эффекта от пэт-терапии хватило надолго, учитывая, что на тот момент я работал в очень плотном графике и находился в постоянном стрессе", — рассказывает Виталий. Лошадей он на тот момент не знал и боялся, но знакомство сразу же развеяло все страхи. В итоге стресс исчез, но зато вернулось, как он сам констатирует, "чувство прекрасного". Молодые люди живут в Москве и не могут часто гостить в центре. Но в этом году они решили обязательно приехать к лошадкам. "Мы планируем провести там один из дней свадьбы, уже на новой территории, в окружении полного состава спасенных лошадей "СвободаЦентра", — говорит Виталий. Устойчивый результат Пэт-терапия с лошадьми эффективна для людей с разными заболеваниями и потребностями. "Старику нужно одно, ребенку из детского дома — другое. Не меняется только состав: лошадь, пациент и психолог. А дальше — как сердце подскажет", — говорит Ватомская.

Описание Анна, как и другие волонтеры, помогает ухаживать за лошадьми © Благотворительный фонд "Я свободен"

В гости к лошадкам "СвободаЦентра" приезжают разные люди: мальчики и девочки из детских домов, дети с инвалидностью, пожилые люди. Первыми "пациентами" лошадей-терапевтов были усыновленные дети, которым была необходима моральная поддержка. А большие, сильные, но очень чуткие и ласковые животные ее оказывают с удовольствием. "Мы не перегружаем лошадей и приглашаем гостей два-три раза в неделю, — говорит Ватомская, — За это время у нас побывали и получили устойчивый результат около 40 человек, а гостей, которым хватило одного-двух посещений, мы и не считали".

Описание Феофания — пока единственная пони в "коллективе" © Благотворительный фонд "Я свободен"

Ватомская подчеркивает: их центр занимается пэт-терапией, а не иппотерапией. Лошадей не используют для катания, как это происходит при иппотерапии. "На наших лошадках не ездят, с ними дружат", — говорит она. С точки зрения профессионала Не существует единой терминологии и международной классификации методов реабилитации с помощью лошади. В общем виде их можно разделить на те, где есть верховая езда, и где ее нет. К первым относится иппотерапия, которая распространена в России. А вот пэт-терапия, при которой на лошади не катаются, встречается редко. Оба метода в нашей стране не относятся к медицинским методам лечения. "Мы в нашей стране бьемся за то, чтобы они были признаны хотя бы как метод адаптивной физической реабилитации. Адаптивная физическая культура нас считает за своих, но все равно это еще приходится доказывать", — рассказывает вице-президент Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС) Юлия Слепченко.

Описание Юлия Слепченко © Личный архив Юлии Слепченко

При этом врачи назначают больным и пэт-терапию, и иппотерапию как метод адаптивной физической реабилитации. В отличие от "СвободаЦентра", где посетители могут бесплатно пообщаться с лошадками, большинство центров в России проводят ее платно. Как объясняет Слепченко, во многих регионах такую реабилитацию может оплатить государство — деньги выделяет соцзащита. "Самая большая проблема иппотерапии и пэт-терапии в том, что соцзащита начала оказывать такую услугу, но до сих пор не приняты ее стандарты", — говорит вице-президент. Действительно, на государственном уровне нет стандартов, которые бы регулировали качество этих видов реабилитации. От этого страдают прежде всего пациенты. Организаций, которые осуществляют пэт- и иппотерапию, в стране очень много, подсчитать точно практически невозможно. А из-за отсутствия общих, контролируемых стандартов качество услуг в учреждениях не всегда высокое. Вице-президент отмечает, что реабилитация с помощью лошади — доказанный эффективный метод. Поэтому необходимо контролировать качество его применения. Федерация разработала собственные стандарты, основанные на опыте специалистов в области терапии с лошадьми. Слепченко надеется, что в будущем эти стандарты будут приняты на государственном уровне. Лечение общением "Пэт-терапия — это возможность прикоснуться к природе, не обижая никого. Простая возможность находиться рядом с животными, ухаживать за ними, если есть потребность и навык, и получать колоссальный терапевтический эффект", — объясняет директор "СвободаЦентра". Волонтеры делают все, чтобы общение животных и посетителей было максимально комфортным. Уход за лошадью, прогулки с ней, общение — все эти методы пэт-терапии имеют доказанную эффективность. Ученые установили, что лошади "отражают" эмоции и чувства людей. Даже тогда, когда человек сам не понимает, что испытывает их. Такая психотерапия способна помочь познать себя и понять свое "я". Ватомская поясняет, что на сеансе пэт-терапии в центре всегда присутствует психолог.

Описание Один из волонтеров с лошадью Мачете © Благотворительный фонд "Я свободен"

Кому же полезна пэт-терапия? Ольга Ватомская уверена: всем. Даже абсолютно здоровые люди почувствуют себя гораздо лучше после общения с лошадью. Но особенно полезна она людям с особенностями развития, ментальными заболеваниями. "В основном это ДЦП, умственная отсталость, аутизм", — дополняет Ольгу Юлия Слепченко. Дети и взрослые, которые имеют ментальные заболевания, ощущают мощный положительный эффект от общения с лошадью, готовности животного с радостью идти на эмоциональный контакт с любым, даже малознакомым человеком. Большие планы на будущее В начале 2021 года центр выиграл грант в размере почти 3 млн рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. Сейчас животные живут на частной арендованной конюшне. Но в октябре прошлого года центр благодаря поддержке правительства региона получил свою землю в Кингисеппском районе Ленинградской области. Средства президентского гранта направят на строительство домиков для лошадей со всеми условиями, улучшение схем их лечения. Расширится и программа поиска животных, которым требуется помощь.