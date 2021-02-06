Флот крупнейшего рыболовецкого предприятия Камчатки пополнился новым траулером

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Траулер-сейнер проекта SK-3101R "Василий Каплюк", построенный на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, прибыл на Камчатку для работы в рыболовецким колхозе им. В. И. Ленина. Новое судно построено в том числе на средства федеральных квот, выделенных на инвестиционные цели, сообщил ТАСС председатель рыболовецкого колхоза Сергей Тарусов.

"Василий Каплюк" - третье судно такого класса, которое мы построили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Первые два уже работают на Камчатке. Переход нового траулера из одного конца страны в другой занял почти полгода. Третье судно решили назвать в честь почетного работника рыбного хозяйства России Василия Михайловича Каплюка, возглавлявшего дочернее предприятие рыболовецкого колхоза - рыболовецкий колхоз "Ударник". Строительство стало возможным в том числе благодаря ведению федеральной квоты на инвестиционные цели - так называемых квот под киль", - сказал Тарусов.

Новое судно будет заниматься доставкой свежевыловленного сырца на береговую фабрику предприятия для дальнейшей переработки. Его основная особенность - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

Квоты на инвестиционные цели предполагают, что 20% квот с каждого судна отдается на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Эта мера была введена в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарели.