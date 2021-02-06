Северный флот и РГО проведут в 2021 году комплексную патриотическую экспедицию в Арктике

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Совместную комплексную экспедицию в Арктике проведут в 2021 году исследователи Северного флота и Русского географического общества (РГО) в рамках патриотических акций "Помни войну" и "Арктический фронт". Экспедиция пройдет по маршруту первого конвоя ленд-лиза "Дервиш", сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Гидрографическая служба Северного флота выступила с предложением организовать и провести в текущем году экспедицию "Помни войну" с привлечением сил и средств Русского географического общества в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны и 80-летии проводки первого конвоя ленд-лиза "Дервиш", - говорится в сообщении.

В ходе экспедиции планируется провести дополнительное обследование нескольких кораблей и судов Северного флота, союзников и гитлеровской Германии, погибших в годы войны в Баренцевом море. Также предполагается провести поиск советских подводных лодок М-122, М-175, гидрографического судна "Меридиан", изучить места расположения бывших немецких оборонительных минных заграждений, в частности "Бантос-А" на предмет возможного выявления там погибших кораблей.

"Основные задачи - выполнение высокоточной съемки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков - защитников Отечества", - цитируют в сообщении слова научного руководителя экспедиции "Помни войну", начальника отдела гидрографической службы Северного флота капитана первого ранга Алексея Корниса.

По информации флота, экспедиция пройдет в восемь этапов с февраля по сентябрь 2021 года. В ней примут участие подводные поисковики РГО, будут задействованы гидрографические суда и катера Северного флота, а также ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", корабли Кольской флотилии разнородных сил. Еще ряд научно-исследовательских экспедиций в 2021 году пройдет по арктическим архипелагам Баренцева и Карского морей.

С 2018 года по 2020 год Северный флот совместно с РГО провел несколько экспедиций в Арктике, Баренцевом и Белом морях. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены национальной премии "Хрустальный компас".