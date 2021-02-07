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В Забайкалье открыли дом уличных культур для экстремальных видов спорта

В частности, там начнут развивать новое для региона направление слэклайн
© Алексей Малашенко/ТАСС

ЧИТА, 7 февраля. /ТАСС/. Федерация воркаута Забайкальского края в воскресенье открыла в Чите первый в Забайкалье дом уличных культур, где будут заниматься любители уличных видов спорта, сообщил ТАСС председатель федерации Николай Гончаренко.

"Здесь будут заниматься воркаутом, паркуром, фрираном, трикингом [сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса]. В каждой группе будут заниматься 10-15 человек - столько позволяют установленные конструкции. Дом будет открыт с понедельника по субботу с 9 утра до 9 вечера", - рассказал Гончаренко.

Как уточнил председатель федерации, также на площадке спортсмены начнут развивать новое для региона направление слэклайн - хождение по стропе. Сам дом уличных культур создан на средства губернаторского гранта за 750 тыс. рублей.

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