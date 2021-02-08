В России создадут аэромобильный полевой лагерь для экстремальных климатических условий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые МЧС России планируют создать аэромобильный комплекс быстрого развертывания для жизнеобеспечения спасателей и населения в зонах ЧС с разрушенной инфраструктурой, в том числе в условиях низких температур Арктики. Как сообщили журналистам в понедельник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, этот полевой лагерь получил условное название "Аэролагерь-Арктика".

"Новизна разработки заключается в том, что впервые будет создан комплекс - полевой лагерь, обеспечивающий полную автономность и жизнедеятельность спасателей и населения в неблагоприятных, суровых климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, при высоких скоростях ветра - до 25 м/с, - сказали в институте. - Аналогичные разработки имеются в воинских подразделениях стран НАТО, но они обеспечивают работоспособность при температуре не ниже минус 30 градусов и скорости ветра до 15 м/с".

Во ВНИИ отметили, что актуальность создания такой разработки обусловлена тем, что в системе МЧС России в настоящее время комплексы жизнеобеспечения и полевые лагеря находятся в местах хранения в разобранном виде. "Это требует их длительной погрузки-разгрузки при доставке в места ЧС. При этом наряду с трудоемкостью и длительностью доставки происходят различные поломки и выходы из строя оборудования и систем", - подчеркнули ученые.

Комплекс "Аэролагерь-Арктика" предназначен для оснащения специализированных подразделений ведомства, в том числе арктических спасательных центров, которые участвуют в ликвидации ЧС. Полевой лагерь можно будет полностью разместить на двух автомобилях "Камаз" и в двух прицепах-фургонах. Рассчитан аэромобильный лагерь на 60 человек. Время его выхода к месту погрузки на авиа- и железнодорожном транспорте займет не более 30 минут, а время развертывания в местах размещения - не более 6-8 часов.

Как пояснили ученые, полевой лагерь позволит обеспечить автономность до пяти суток жизнедеятельности аэромобильных группировок при ведении аварийно-спасательных работ в районах ЧС с разрушенной инфраструктурой, а также на неосвоенных и труднодоступных местах.

Опытный образец комплекса будет состоять из 10 модулей: жилого штаба и психологической разгрузки, медицинского, приготовления и приема пищи, хранения продуктов, воды и энергообеспечения, санитарно-гигиенического, коммунально-бытового и энергообеспечения, транспортно-технологического, материально-технического обеспечения и складского назначения, умывальника, соединительных и переходных защитных конструкций, а также содержать осветительную световую башню и временное ограждение.