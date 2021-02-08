В Архангельске начнется создание Арктического IT-парка "Digital Arctic" в 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Создание Арктического научно-технологического IT-парка "Digital Arctic" начнется в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Проект по созданию единого центра - "Арктический научно-технологический IT-парк "DigitalArctic" разработан в рамках стратегического видения Программы развития университета до 2035 года, определяющий одно из ключевых направлений, а именно "Цифровое развитие". Реализация проекта начнется в 2021 году, он будет размещен в зданиях Штаба Армии", - сказали в пресс-службе.

В бывших помещениях Штаба Армии появится современное высокотехнологичное пространство с аудиториями для проектной работы, мастерскими и лабораториями робототехники, автоматизации мониторинга и управления техническими системами, мехатроники и Web-дизайна, музеем и коворкинг-зоной. На территории комплекса разместятся современные арт-объекты, скамейки с солнечными батареями и беспроводной зарядной панелью, беседки. Цель проекта - создание арктической межрегиональной IT-экосистемы для формирования цифровых компетенций населения, подготовки кадров и реализации технологических проектов цифровой экономики. Планируется, это будет площадка для сетевого взаимодействия с лидерами IT-индустрии и компаниями в этой сфере.

Общий объем финансового обеспечения I этапа проекта с 2021 по 2024 год составит 1,33 млрд рублей, из них 1,12 млрд рублей - средства федерального бюджета, 214,3 млн рублей - внебюджетные средства.

Основные задачи - это обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами, цифровая трансформация основных процессов университета. "Это новые компетенции, компетенции будущего, с созданием такого серьезного научного цифрового образовательного научного центра. Более того, вы знаете мою идею, я считаю, что на базе такого центра надо организовывать особую экономическую зону, о чем мы сейчас начинаем дискуссию с правительством, - сказал журналистам губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - Это будет совмещением с одной стороны образовательного научного потенциала в сфере информационных технологий, и с другой стороны - привлечение резидентов в создании рабочих мест, и, по сути, использование результатов труда наших студентов, наших молодых ученых, заслуженных ученых уже непосредственно на практике и тех резидентов, которые разместят здесь свое производство или компании".

Цыбульский добавил, что компании смогут готовить кадры "для себя", плюс это даст возможность для привлечения в регион высокотехнологичных компаний. "Я думаю, что эта синергия будет очень серьезной, и может иметь экономический эффект с точки зрения привлечения высокотехнологических компаний на территорию Архангельской области, создании базы для этого, чего сегодня у нас нет", - отметил он.

Научно-технологическая зона

Ранее глава региона предложил создать в Архангельске особую экономическую зону для внедрения новых технологий. Цыбульский считает, что это привлечет в область дополнительные инвестиции и позволит создать новые рабочие места.