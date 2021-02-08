Регионы СКФО предложили включить 29 проектов на 100 млрд рублей в программу поддержки ГЧП

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа предложили включить 29 проектов с объемом инвестиций более чем в 100 млрд рублей в антикризисную программу по поддержке государственно-частного партнерства (ГЧП). В частности, предложено построить спортивные объекты, канатную дорогу и платные парковки, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Субъекты Северного Кавказа в рамках взаимодействия по антикризисной программе уже направили 29 проектных инициатив с потенциальным объемом инвестиций более 100 млрд рублей которые были ранжированы на три категории", - говорится в сообщении.

В первую категорию проектов входят те, с которыми Центр уже готов работать. Это строительство спорткомплекса пятиборья в Кабардино-Балкарии и канатной дороги и набережной в Дербенте (Дагестан). Во вторую категорию вошли объекты, по которым требуются небольшие уточнения: физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый каток в Кабардино-Балкарии, платные парковки и остановки транспорта в Махачкале. К третьей категории относятся проекты, которые требуют уточнения концепции.

Разрабатывается проект по модернизации системы городского освещения в Нальчике. Финансовая модель проекта должна быть готова к маю. Работа по программе поддержки ГЧП строится на базе платформы "Росинфра". Она включает в себя базу данных проектов и инициатив, аналитических и образовательных сервисов. С помощью "Проектного офиса", который запустят в ближайшее время, регионы смогут привлекать экспертов в онлайн-режиме для подготовки проектов. В программе уже участвуют Ставропольский край и Республика Дагестан. Минэкономразвития попросило включить остальные регионы СКФО.

Ранее программу поддержки регионов запустила госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Она предусматривает экспертно-консультационное содействие в подготовке и запуске проектов в области государственно-частного партнерства.