В КБР открыли научные центры для исследований в археологии, филологии и сельском хозяйстве

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук (КБНЦ РАН) открыл три новых научно-инновационных центра для исследований в археологии, филологии и сельском хозяйстве. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель КБНЦ РАН Залимхан Нагоев.

"Мы избрали для структурных подразделений, ориентированных на междисциплинарную интеграцию, форму научно-инновационных центров. Исследования в них будут проводиться по фундаментальной, прикладной, инновационной и внедренческой повестке. Так, запущены в работу три НИЦ: "Интеллектуальные филологические системы", "Естественнонаучные методы в археологии, антропологии и археографии", "Интеллектуальные системы и среды производства и потребления продуктов питания" - рассказал собеседник агентства.

По словам Нагоева, штат центров укомплектован на 70%, однако это не мешает уже приступить к работе. Задействуют не только маститых ученых, но и аспирантов.

Интеллектуальные системы в филологии и археологии

Внедрение искусственного интеллекта в филологию нацелено на решение фундаментальных задач формализации и моделирования семантики текстов, приложений в области машинного перевода, распознавания и синтеза речи.

"Планируем распознавать не только информацию понятийную, но и выявить эмоциональное содержание исследуемого объекта. Для начала мы построим программу распознавания объектов в интерпретации на трех уровнях. Работа НИЦ будет направлена на создание программных сервисов, которые смогут имитировать процесс рассуждения с целью получения корректного перевода", - рассказал и.о. заведующего НИЦ "Интеллектуальные филологические системы" Тахир Толгуров. Для решения этой нетривиальной задачи ученые планируют применить схему искусственного интеллекта, длительное время разрабатываемую в КБНЦ РАН.

Еще один новый центр - "Естественнонаучные методы в археологии, антропологии и археографии" планирует решить целый комплекс проблем, в том числе расшифровку древних надписей, найденных в ходе археологических раскопок, рассказал ТАСС и.о. заведующего центром Жираслан Кагазежев.

Центр будет заниматься внедрением автоматизированных, роботизированных систем в археологии. Станет возможным удаленно наблюдать за сохранностью археологических памятников, проводить разведки с помощью георадаров и беспилотных летательных аппаратов. "Подобных данному центру в СКФО до сих пор не было. В перспективе - открытие трех лабораторий на нашей базе: цифровая археология, экспертные системы палеогенетики и антропологии, лаборатория интеллектуальных эпиграфических и историографических данных", - пояснил собеседник агентства.

В КБНЦ РАН уже есть задел в этом направлении. Так, ранее были воссозданы 3D-модели артефактов, найденных в ходе раскопок на территории КБР. "Работа по созданию 3D-моделей исторического наследия продолжится в рамках создания виртуального археологического музея", - рассказал Жираслан Кагазежев.

Еще одна лаборатория займется ДНК-исследованиями, изучением палеогенетических данных, которые могут определить историческую принадлежность человеческих останков и древних животных. В третьей лаборатории планируют применение искусственного интеллекта для верификации историографических данных и расшифровки древних надписей. "На Северном Кавказе встречаются тексты на греческом, арабском и других языках, часто бывают и малоисследованные. Путем применения автоматизированных систем, 3D-технологий мы можем детализировать эпиграфические тексты, получить более четкое изображение для дальнейшей их расшифровки", - пояснил собеседник агентства.

Цифровое сельское хозяйство

Поскольку аграрный сектор имеет существенное значение для республики, КБНЦ РАН на протяжении многих лет работает над его цифровизацией. Теперь же открыт центр "Интеллектуальные системы и среды производства и потребления продуктов питания", в котором предполагается создать цифровую платформу для обобщения всех данных по сельскохозяйственным угодьям и средствам производства.

"На втором этапе мы запустим систему интеллектуального мониторинга и анализа "больших" сельскохозяйственных данных, что позволит значительно повысить производительность и экономическую эффективность, реализуя системы "умное поле", "умная ферма". Важным направлением работы нового центра станет обеспечение необходимыми кадрами для цифровизации отрасли. Если удастся создать такие платформы, появится возможность сэкономить время и снизить затраты", - пояснил ТАСС и.о. заведующего НИЦ Владислав Шуганов.

Специалисты лаборатории сельскохозяйственной робототехники будут проводить исследования в области проектирования агророботов. В частности, планируется внедрение таких разработок, как автономный робот почвенного анализа, робот для уборки урожая, агродроны.

Также в рамках работы НИЦ планируются консультации и предоставление образовательных услуг. "Необходимо восполнить потребности отрасли специалистами, а, следовательно, появятся и новые профессии. Есть уверенность, что, в ближайшем будущем использование "умных помощников" в самых разных отраслях экономики станет нормой", - пояснил собеседник агентства.

О центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят четыре академических института по направлениям гуманитарных исследований, прикладной математики и автоматизации, информатики и проблем регионального управления, сельского хозяйства, а также три научно-исследовательских центра - географических исследований, социально-политических исследований, коллективного пользования "системы интеллектуальной робототехники, автоматизации, виртуального и аддитивного прототипирования".

Кроме этого, есть две лаборатории - нейрокогнитивных автономных интеллектуальных систем, молекулярной селекции и биотехнологий, Научно-образовательный центр и сельскохозяйственная опытная станция. Теперь открыты и три новых научно-инновационных центра.