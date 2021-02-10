Памятник одной из последних битв Гражданской войны восстановят на Дальнем Востоке

ТАСС, 10 февраля. Реставрация памятника-музея Волочаевской битвы - одного из крупнейших и итоговых сражений Гражданской войны, завершится в октябре в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Завершить работы по реставрации Волочаевского памятника-музея планируется до 1 октября 2021 года. К этому времени необходимо сделать внутреннюю и внешнюю отделку здания, отреставрировать скульптурную композицию, которая располагается на крыше. Кроме того, будет установлена новая бетонная отмостка вокруг здания, воссозданы окна и двери", - говорится в сообщении.

Волочаевский музей-памятник построен в 1928 году. Это единственный на Дальнем Востоке объект культурного наследия РФ, связанный с боями на сопке Июнь-Корань. Хранившиеся там подлинные экспонаты времен Гражданской войны в 1990-е годы переданы в Хабаровский краеведческий музей, а сам мемориальный комплекс оказался заброшенным.

В ходе реставрации, которая началась в сентябре прошлого года, планируется воссоздать первоначальный облик здания памятника-музея. Проект разрабатывался по старым фотографиям, техническим планам, чтобы сохранить всю уникальность памятника. Строители уже заменили крышу первого этажа, укрепили лестницу на второй этаж, очистили стены до кирпича. Средства на восстановление объекта - более 24,9 млн рублей - выделены из федерального бюджета. Музей Волочаевского сражения будет интерактивным, вывезенные ранее объекты разместят там в цифровом виде.

Волочаевская битва - одно из крупнейших сражений, которое фактически завершило Гражданскую войну в России. Враждующие стороны - Народно-революционная армия под командованием Василия Блюхера и Белоповстанческая армия под командованием подполковника Викторина Молчанова - штурмовали сопку Июнь-Корань на подступах к Хабаровску. Битва шла с 5 по 14 февраля 1922 года, достигнув апогея 12 февраля 1922 года. По оценке историков, Волочаевское сражение стало переломным событием в Гражданской войне на Дальнем Востоке и одной из заключительных битв многолетнего противостояния.