Разработанный школьниками "Сириуса" спутник отправят в космос в конце 2021 года

СИРИУС /Федеральная территория/. 10 февраля. /ТАСС/. Наноспутник, разработанный школьниками "Сириуса" для сбора данных о космической погоде, запустят в космос в конце 2021 года. Опытный образец успешно прошел первые испытания, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса".

"Малый космический аппарат формата CubeSat-3U выведут на орбиту Земли в конце 2021 года. Собственный спутник "Сириуса" будет собирать данные о космической погоде для ученых МГУ. Его создают ученики профильных классов Лицея "Сириус" под руководством специалистов лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли", - сообщили в пресс-службе.

Опытный образец успешно прошел первые испытания на вибростенде и выдержал вибрационные и ударные нагрузки по каждой из своих осей, что соответствует запуску спутника на ракете-носителе. После того, как работа будет закончена и спутник пройдет все испытания, его доставят в космос в специальном контейнере. Аппарат выйдет на орбиту на расстоянии 500-1500 км от Земли и станет частью группировки малых космических аппаратов, отслеживающих космическую погоду для ученых.

Сам спутник, уточнили в пресс-службе, начали проектировать больше года назад, модель опытного образца создали первые выпускники профильных классов. Позже проект перехватили десятиклассники, поступившие в "Сириус" в этом учебном году.

"В команду проекта вошли девять человек, которые выбрали инженерно-математический профиль. Им предстоит доработать конструкцию, спроектировать и изготовить все элементы управления спутником, подготовить аппарат с интегрированным детектором заряженных частиц к запуску в космос", - отметили в "Сириусе".

О создании спутника

Для того, чтобы приступить к разработке спутника, юные инженеры изучали 3D-моделирование, а затем, с помощью автоматического проектирования, создали 3D-модель спутника. Это было необходимо, чтобы выявить слабые места конструкции. Далее ученики провели расчеты прочности конструкции и написали управляющую программу для станков с программным управлением для изготовления деталей.

"За несколько месяцев школьникам удалось улучшить первоначальную конструкцию спутника, облегчив ее на 37%, не потеряв в прочностных характеристиках", - сообщил ведущий специалист лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Григорий Егоров, чьи слова приводит пресс-служба.

Ход разработки

Школьники уже спроектировали и изготовили на специальном станке все детали аппарата, системы ориентации, стабилизации и радиосвязи для пробных трансляций со спутника. Основным материалом стал алюминиевый сплав.

Теперь ученики приступили к работе над электронной начинкой, им предстоит разработать систему управления аппарата, в частности электронные платы с микроконтроллерами, датчиками освещенности, угловой скорости, модуль ГЛОНАСС и другие.

О центре

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.