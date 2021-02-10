В Госдуме призвали отменить нормы по площади для домашних животных в Кировской области

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду направил обращение прокурору Кировской области Андрею Обороку с просьбой отменить постановление правительства региона о нормах по жилой площади для граждан, которые хотят завести домашних животных. Текст есть в распоряжении ТАСС.

В обращении депутат указывает на то, что одним из пунктов постановления "установлены нормативы предельного количества домашних животных" в местах их содержания. В то же время федеральным законом об ответственном отношении с животными уже установили требования "к предельному количеству домашних животных в местах их содержания, которое определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов".

Кроме того, законом не предусмотрены полномочия властей субъектов РФ по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных. В связи с этим Бурматов просит "рассмотреть возможность отменить постановление как противоречащее нормам федерального законодательства".