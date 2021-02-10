Авиакомпания Nordwind весной откроет рейсы из Калининграда в Тюмень, Уфу, Пермь и Самару

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind запланировала открытие прямых рейсов из Калининграда в Тюмень, Уфу, Самару и Пермь в летнем расписании полетов. Первые рейсы заявлены на апрель. Об сообщила в среду пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"В летнем расписании авиакомпания Nordwind планирует начать выполнять прямые регулярные перелеты из аэропорта Храброво в Тюмень, Уфу, Самару и Пермь. Первый рейс из Калининграда в Пермь запланирован 1 апреля 2021 года, открытие направления в Тюмень состоится 23 апреля, а в Уфу - 24 апреля 2021 года. Начало полетов в Самару предполагается с 26 апреля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Рейсы по каждому направлению будут выполнять дважды в неделю: в Уфу - по средам и субботам; в Тюмень - каждый понедельник и пятницу; в Самару - по понедельникам и четвергам; добраться до Перми можно будет по четвергам и воскресеньям. Продажу билетов открыли на сайте авиакомпании.

Международный аэропорт Калининграда (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн пассажиров.