В регионах Центральной России ожидаются сильные снегопады и резкий перепад температур

ТАСС, 10 февраля. Температура воздуха в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 12 февраля, по данным синоптиков, повысится на 3-5 градусов. Также пройдет сильный снег, местами возможны метели, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе проходит очередной циклон с юго-запада, который к 12 февраля принесет до плюс 3, местами до плюс 8 градусов, но уже 13 февраля вернутся морозы. "12 февраля ожидается ночью умеренный, а днем небольшой мокрый снег, дождь, ветер со скоростью 7-12 м/с, температура ночью - минус 1-6 градусов, днем - плюс 3-8 градусов. Но уже 13 февраля прогнозируется снег, ветер с порывами до 15-18 м/с, ночью будет 7-12 градусов мороза и днем 4-9 мороза", - сказал Гусев.

Потепление до нуля - плюс 3-4 градусов 12-13 февраля прогнозируется также в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. По данным синоптиков, перепад температуры будет краткосрочным, например, в Орловской и Рязанской областях, где в пятницу ожидается до минус 1-2 градусов, местами сильный снег, в ночь на воскресенье - до минус 13 градусов. "По предварительному прогнозу, потепление будет кратковременным, и, начиная с субботы, морозная погода восстановится, временами будет идти небольшой снег. Также прогнозируется порывистый ветер, из-за него местами закружат метели", - отметили в ЦГМС по Рязанской области.

Метеопредупреждение о сильных снегопадах в среду распространили ЦГМС по Брянской и Тверской областям. Сообщается, что 12-14 февраля возможны метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, при этом температура воздуха ночами будет до минус 20 градусов, в дневные часы - минус 10-15 градусов.

Осадки различной интенсивности прогнозируются также во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тульской, Ярославской областях. В этих регионах существенных перепадов температуры воздуха пока не ожидается, до конца рабочей недели в дневные часы - около минус 11-16 градусов, ночами - до минус 16-20 градусов. "12 февраля будет облачно, сильный снег, местами метель, на дорогах местами снежные заносы и гололедица, в отдельных районах налипание снега на проводах и деревьях", - сообщили в ЦГМС по Тульской области.

На сайте Гидрометцентра России отметили, что изменения погодных условий связаны с активным южным циклоном, который с 12 февраля будет перемещаться через территорию ЦФО с юго-запада на северо-восток. Его влияние сохранится вплоть до 14 февраля, ветер в округе будет усиливаться до 15-20 м/с.