В Сыктывкаре ввели особый противопожарный режим

СЫКТЫВКАР, 10 февраля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в Сыктывкаре из-за роста числа пожаров за последнее время. Такое решение приняли в среду на заседании городской комиссии по предупреждению ЧС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

"В Сыктывкаре временно вводится особый противопожарный режим. Решение принято сегодня в связи с участившимися случаями пожаров в жилом секторе и для принятия дополнительных мер по их профилактике. Напомним, при пожаре в частном доме по улице Старовского погибли пять человек. Причина возникновения пожара устанавливается. С начала 2021 года возгорания произошли в трех частных и трех многоквартирных домах, в трех нежилых постройках", - говорится в сообщении.

В рамках особого режима усилят контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, организуют профилактические рейды по жилому сектору и дачным массивам, проведут инструктажи. "Ситуация, произошедшая в доме по улице Старовского, ужасает. Сейчас наступили холода, плюс действуют ограничительные меры. Люди находятся дома, на работе и пользуются обогревателями. Убедительно прошу горожан соблюдать меры безопасности, осторожно топить печи, вовремя проверять исправность электроприборов", - обратилась к сыктывкарцам мэр города Наталья Хозяинова.

В Сыктывкаре утром 9 февраля сгорел частный жилой дом на улице Старовского, погибли пять человек - хозяева дома и их родственники. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

По информации главного управления МЧС РФ по Коми, с 1 января по 8 февраля этого года в регионе произошло 158 пожаров, погибло 10 человек, спасли 29 человек. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 105 пожаров и трое погибших. Рост количества пожаров зарегистрировали в Сыктывкаре (26 пожаров), Воркуте (13 пожаров) Усинске, в Сыктывдинском районе. Большинство возгораний произошло в жилом секторе, причины - нарушение требований безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих установок, недостаток конструкций электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.