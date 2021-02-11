На Камчатке в 2021 году планируют построить пять новых рыбоперерабатывающих заводов

ТАСС, 11 февраля. Инвесторы на Камчатке планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году пять рыбоперерабатывающих заводов, будет создано около 500 новых рабочих мест. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Камчатка продолжит наращивать глубокую переработку рыбной продукции. В 2021 году ожидается завершение реализации еще пяти инвестиционных проектов по строительству современных высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов, в результате реализации которых запланировано создание порядка 500 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова председателя правительства региона Александра Кузнецова.

Ежегодно предприятия Камчатки выпускают около 1,1 млн тонн рыбной продукции, из них продукции глубокой степени переработки - 130 тыс. тонн. "Положительная динамика в этом направлении есть. Кроме того, вопрос увеличения выпуска рыбопродукции высокой степени переработки в настоящее время обсуждается в рамках мер, направленных на снижение рисков для предприятий и экономики региона, вызванных введением ограничений со стороны Китая - основного импортера минтая, добываемого в охотоморскую путину. Уже ведется поиск способов решения проблемы, в том числе переориентирование продукции на другие рынки", - сказал Кузнецов.

В 2021 году на проектные мощности также выйдет современный рыбоперерабатывающий комплекс ООО "Камчаттралфлот" по глубокой переработке рыбы. Предприятие планирует существенно расширить ассортимент продукции. Помимо этого, камчатскими предприятиями ведется строительство 16 промысловых судов - пяти крупных траулеров-процессоров, пяти среднетоннажных сейнеров-траулеров, шести малотоннажных рыбопромысловых судов и одного судна для добычи краба.

В прошлом году в регионе запустили круглогодичную фабрику колхоза имени Ленина по береговой переработке рыбы. Было также реализовано два инвестиционных проекта по строительству и модернизации рыбоперерабатывающих комплексов на побережьях Камчатки в селе Ивашка Карагинского района и в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района. Объем производства рыбной продукции на Камчатке, по данным на конец 2020 года, составил 1,111 млн тонн, в том числе консервов - 6,5 тыс. условных банок. Объем выпуска продукции глубокой степени переработки оценивается в 129 тыс. тонн. Пять лет назад Камчатка производила такой продукции почти вдвое меньше.