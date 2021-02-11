Аномальные морозы в Поморье и Ненецком АО сохранятся до конца недели

АРХАНГЕЛЬСК, 11 февраля. /ТАСС/. Морозная погода с температурой ниже климатической нормы на семь и более градусов сохранится в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) до конца недели, сообщила в четверг начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Аномальные морозы в Архангельской области и Ненецком округе сохранятся до 14 февраля включительно, в области - на семь и более градусов ниже климатической нормы, в НАО - на десять и более градусов ниже нормы", - сказала Пархомчук.

Над регионами установился арктический антициклон. На северо-востоке Архангельской области в ночные часы до минус 39 градусов, днем температура - до минус 14-16 градусов. Среднесуточная норма в регионе для второй декады февраля составляет 12-14 градусов. В НАО ночью - до минус 39 градусов, днем - минус 15-20, местами до минус 25 градусов.

Как пояснила собеседница агентства, в целом февраль в Архангельской области и НАО ожидается очень холодный. "Весь февраль будет холодный, с кратковременными потеплениями, - добавила она. - Ниже нормы на 6-8 градусов".