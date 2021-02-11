В Калининграде саперы Балтфлота обезвредили артиллерийскую мину массой более 100 кг

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили в Калининграде мощную артиллерийскую мину массой более 100 кг времен Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Артиллерийская мина калибра 300 мм была обнаружена на улице Автомобильной в Калининграде при производстве земляных работ на стройплощадке. Саперы мотострелкового полка армейского корпуса флота после осмотра опасной находки в минувшую среду приняли решение о вывозе боеприпаса на военный полигон для полного уничтожения ее методом подрыва", - рассказали в пресс-службе.

Артиллерийская мина калибра 300 мм немецкого производства весит более 100 кг, а ее длина превышает 1,2 м.

По данным пресс-службы, в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка, частей армейского корпуса и соединения морской пехоты флота обезвредили на территории Калининградской области более 5 тыс. различных взрывоопасных предметов немецкого и советского производства. В январе-апреле 1945 года здесь проходила Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.