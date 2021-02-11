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В Чите блогера осудили на 2 года 3 месяца условно за призывы к массовым беспорядкам

На своем канале он разместил видео, в котором призывал к экстремистской деятельности

ЧИТА, 11 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Читы в четверг приговорил к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно местного блогера Алексея Закружного за призывы к массовым беспорядкам. Решение суда сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, имя блогера ТАСС назвал источник в правоохранительных органах.

"Как установлено следствием и судом, в апреле 2020 года житель Читы под сетевым псевдонимом разместил на своем канале, доступном широкому кругу лиц, видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам, а также осуществлению экстремистской деятельности, сопряженных с угрозой применения насилия в отношении представителей власти. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Блогера признали виновным по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам") и ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета").

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