Волгу в Астраханской области очистили от нефтяного пятна площадью почти 40 тыс. кв. метров

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали маслянистое пятно площадью 39 700 кв. м, обнаруженное на поверхности реки Волги в Астраханской области в районе причалов филиала "Росморпорта". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в четверг.

Ранее специалисты нашли следы радужной маслянистой пленки шириной около 15 м со стороны правого берега Волги в Астраханской области.

"В ходе выезда информация о загрязнении водного объекта реки Волга, предположительно нефтепродуктами, подтвердилась, площадь загрязнения составила 39 700 кв. м, источник загрязнения на момент осмотра не установлен. В ходе выезда установлено, что с морского водолазного судна "Стольный град Ярославль" Каспийского филиала ФГБУ "Морская спасательная служба" выставлено боновое заграждение у причала ФГУП "Росморпорт" для сбора нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общий вес собранной нефти, льда и отработанного сорбента составил 1880 кг. Возбудили дело об административном правонарушении, уточнили в пресс-службе. Ранее в региональном филиале "Росморпорта" сообщили, что выше по течению Волги находится ряд промышленных предприятий, однако причины и источник возникновения пятна определит комиссия.