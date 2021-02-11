{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рэперу Славе КПСС сократили арест с семи до одних суток

Вячеслава Машнова отправили под административный арест за мелкое хулиганство и непристойные выражения в публичном месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга сократил срок ареста рэперу Вячеславу Машнову, известному как Слава КПСС, с семи до одних суток. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток", - говорится в сообщении.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Машнова под административный арест на 7 суток за мелкое хулиганство и непристойные выражения в публичном месте.

Сам Машнов 6 февраля в Twiter сообщал, что его задержали за участие в несогласованной акции в Петербурге, не уточнив, за участие в какой конкретно из них его задержали.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Волгу в Астраханской области очистили от нефтяного пятна площадью почти 40 тыс. кв. метров
Общий вес собранной нефти, льда и отработанного сорбента составил 1880 кг
Читать полностью