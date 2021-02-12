Ростовские архивисты обработали 300 тыс. документов в рамках проекта "Без срока давности"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники архивов Ростовской области в 2020 году обработали в рамках федеральной выставки "Без срока давности" 300 тыс. документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов и их пособников на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу в управлении информационной политики регионального правительства.

На стенде представлены документальные свидетельства политики геноцида в отношении гражданского населения со стороны оккупационных властей.

Один из представленных документов - акт о совершении зверств над пятью красноармейцами и жителями города Каменска 1943 года, которых нацисты привязали к машине и, волоча их по земле за автомашиной, потянули к месту казни - к берегу Донца. Еще одна страница истории - рассказ очевидцев из колхоза им. Буденного: "29 декабря 1942 года немцы загнали в три хаты все население хутора Антоновка - 200 человек стариков, женщин и детей и не дали людям ничего взять из продуктов и одежды из своих домов, таким образом немцы морили голодом и холодом загнанное население четыре дня до освобождения их Красной армией".

"Эти свидетельства - всего два из 300 тыс. документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий, обработанных донскими архивистами в 2020 году в рамках реализации проекта "Без срока давности", - отметили в управлении информационной политики, добавив, сотрудники архивов продолжат работу в этом направлении.

По словам заместителя губернатора области Вадима Артемова, в девяти городах и 54 районах региона во время оккупации погибли 182 тыс. человек. Часть из них нацисты расстреляли, повесили, замучили или угнали в рабство, другая часть погибла при бомбардировках. Массовые захоронения погибших находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новошахтинске, Миллеровском, Морозовском и Сальском районах, и в некоторых других населенных пунктов.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское; поисковое, с передачей результатов работы в следственные органы; просветительское.