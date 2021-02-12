Во Владикавказе благоустроят 18 общественных зон в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Благоустройство 18 общественных зон пройдет во Владикавказе в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления.

"Одним из важнейших направлений деятельности администрации города является благоустройство. За 2020 год благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" на территории города было благоустроено 18 общественных и парковых зон. Такое же количество объектов планируется благоустроить и в этом году", - говорится в сообщении.

Практически на всех объектах уже полностью проведены работы по прокладке кабеля и ремонту основания. В ближайшее время начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить раньше срока благодаря тому, что погодные условия позволили благоустройство начать раньше.

Как сообщают специалисты, с таким графиком и темпом работы могут завершить уже к лету этого года.

"Основной упор мы сделали на площадь Фонтанов, район М. Пехотинцев, там полностью пройдет реконструкция данного участка. Полностью будет заменена плитка и асфальт", - рассказал заместитель начальника управления благоустройства и озеленения АМС Владикавказа Давид Короев.