Под Астраханью начали строительство приюта для бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство приюта для безнадзорных животных началось в Харабалинском районе Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с журналистами в пятницу.

Ранее следователи завели несколько уголовных дел из-за халатности должностных лиц администрации Астрахани и Знаменска из-за большого числа бездомных собак. В регионе часто фиксируются случаи нападения собак на людей.

"Мы продолжаем работу, в четыре раза увеличили средства для организации питомников. В Харабалинском районе ведется строительство [приюта] на 400 особей. Мы по-прежнему рассматриваем и завершаем мероприятия по использованию объектов, оставшихся после вывода Каспийской флотилии", - сказал глава региона.

Он добавил, что депутаты астраханской областной думы выступили с инициативой, которая предполагает усыпление безнадзорного животного, если оно ведет себя агрессивно и несет опасность для человека. Сейчас умерщвлять животных запрещено, кроме случаев, когда необходимо прекратить его страдания. Обращение по изменению федерального законодательства направлено в адрес Госдумы.

Вопрос бездомных собак в Астраханской области остается актуальным. Сейчас в регионе действует единственный приют для собак, рассчитанный на 300 животных. Власти области сообщали, что планируют построить дополнительные приюты либо организовать их в неиспользуемых зданиях. Для этого ведутся переговоры с Минприроды РФ и инвесторами.

По данным администрации Астраханской области, в 2021 году на решение проблем с бездомными собаками заложили 66,5 млн рублей. Сюда включены расходы на отлов, стерилизацию, передержку, лечение, питание животного и прочее.