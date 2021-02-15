В заповеднике в Калмыкии обустроят кордон "Пеликан" для наблюдений за птицами

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Кордон "Пеликан" до конца года обустроят на озере Маныч-Гудило в единственном государственном заповеднике "Черные земли" в Калмыкии. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Батаар Убушаев.

"В этом году мы планируем обустройство кордона "Пеликан" в орнитологическом филиале "Маныч-Гудило", который является местом массового гнездования колониальных околоводных птиц, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения - розового и кудрявого пеликанов, колпицы, черноголового хохотуна, морского голубка и других. Там появится модульный дом, где смогут останавливаться как государственные инспекторы заповедника, так и туристы. Это позволит нашим гостям больше времени провести на кордоне, чтобы ближе познакомиться с уникальной природой территории", - сказал он.

Модульный дом построят на внебюджетные средства заповедника. Впоследствии планируется разбить на озере Маныч-Гудило юрточный городок для туристов. Воплотить планы помогут волонтеры, чья помощь в приведении в порядок степных участков заповедника, где когда-то находились животноводческие стоянки, очень существенна, пояснил Убушаев.

Интерес к орнитологическому участку заповедника вызван, прежде всего, гнездованием на нем розовых пеликанов (Pelecanus onocrotalus), численность колоний которого в последние годы составляет в среднем 300-400 пар. Колония розовых пеликанов в "Черных землях" считается самой крупной в России. Птицы, размах крыльев которых может превышать 3,5 м, а вес достигать 16 кг, гнездятся в заповеднике всю весну, лето и часть осени, затем улетают на зимовку, рассказал директор заповедника.

"Учеными установлено, что розовый пеликан является одной из самых древних птиц, ее возраст уже более 20 млн лет. Когда эта харизматичная птица пролетает низко над головой, остается масса незабываемых впечатлений. Образ птеродактиля, динозавра, учитывая размах ее крыльев и огромный клюв. Вот за такими эмоциями и едут к нам туристы. Но пеликан - безобидная птица, которая, как и все живое на нашей планете, нуждается в поддержке человека", - добавил собеседник агентства.

Заповедник "Черные земли" создали в 1990 году, его площадь составляет 121,1 тыс. га. В нем есть четыре экологических тропы: "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча" и "Меклетинские розовые озера". Там обитают сайгаки, журавли-красавки, розовые пеликаны, колпицы, краснозобые казарки, степные орлы и множество других, в том числе редких и исчезающих, видов животных.