В Ростовской области проверят причастность инспектора к смерти заключенного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Главное управление ФСИН России по Ростовской области проверит причастность инспектора к смерти заключенного от интоксикации в колонии № 20 в городе Шахты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"В лечебно-исправительном учреждении № 20 ГУ ФСИН России по Ростовской области двое осужденных почувствовали резкое ухудшение здоровья. Для оказания медицинской помощи незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи и осужденные были вывезены в городское лечебное учреждение с признаками интоксикации неизвестным веществом. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, фельдшером скорой помощи была зафиксирована смерть одного из осужденных. Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе назначенной ГУ ФСИН России по Ростовской области служебной проверки", - говорится в сообщении.

Состояние второго осужденного удовлетворительное, он находится на стационарном лечении, уточнили в пресс-службе. Результаты проверки по сотруднику направят следствию.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, на территорию колонии в Ростовской области инспектор ФСИН пронес наркотики и якобы употребил их с двумя заключенными, один из которых умер.