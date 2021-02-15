В Центральной России с 15 по 19 февраля ожидаются почти 30-градусные ночные морозы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание до минус 26-29 градусов в ночные часы с 15 по 19 февраля на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы с 15 по 19 февраля ожидается в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. По информации местных ЦГМС, уже в ночь на вторник похолодает с минус 14-17 градусов, до минус 26-29, местами до минус 30 градусов. "На территории Тамбовской области ожидается опасное метеорологическое явление - аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. В ночь с понедельника на вторник столбики термометра опустятся до минус 29 градусов, днем - до минус 16 градусов", - сообщили в региональном Гидрометцентре.

В Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях также с 15 февраля ожидается похолодание: в ночные часы - до минус 22-25 градусов, в дневные - до минус 8-14, местами 17 градусов. "И в Воронеже ближайшая ночь станет самой холодной с начала зимы - 22-24 градуса мороза, днем - минус 12-14 градусов, и так холодно будет до среды, а 18 февраля немного потеплеет, ночью будет около 15 [градусов] мороза, днем - около 8 [градусов] мороза", - сказала ведущий синоптик Гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

По данным Гидрометцентра России, с 15 февраля в ЦФО установится преимущественно облачная погода, небольшой и умеренный снег возможен 16-17 февраля, местами прогнозируется метель.