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В МЧС предупредили об угрозе распространения бешенства в регионах из-за бродячих животных

Как отметил Владимир Мошков, уровень среднемноголетних значений выявленных случаев этого заболевания у животных составляет около двух тысяч в год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Эпизоотические очаги бешенства могут появиться в ряде регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов из-за сезонного гона у диких и бродячих животных, а также их слабой вакцинацией. Об этом сообщил в понедельник замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков.

"В связи с началом сезонного гона у диких и бродячих животных, низким уровнем контроля за их численностью, а также слабым охватом вакцинацией прогнозируется возникновение эпизоотических очагов бешенства в ряде регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов", - сказал он.

Мошков отметил, что уровень среднемноголетних значений выявленных случаев бешенства у животных составляет около двух тысяч в год. "Руководителям органов местного самоуправления для предотвращения случаев заражения населения рекомендуется спланировать и провести комплекс противоэпизоотических мероприятий", - добавил он.

Ранее карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством у домашнего животного объявили в московском поселении Сосенское до 9 апреля этого года. В этот период на территории района запретили проводить выставки, выводки и натаски собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории. Также запретили отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.

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