Движение грузовиков ограничили на трассе в Горячеключевском районе из-за снегопада

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Движение грузовых транспортных средств из-за снегопада ограничено в Горячеключевском районе Краснодарского края по трассе в направлении Джубги, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

"На данный момент в Горячеключевском районе Госавтоинспекция ограничила движение грузового транспорта в направлении Джубги", - сообщили в ведомстве, уточнив, что причиной стал снегопад.

В крае продолжает действовать экстренное предупреждение в связи с погодными условиями: снег идет в разных районах региона, включая черноморское побережье.