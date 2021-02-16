Морское сообщение между Сахалином и материком нарушено из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), во вторник прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

"Паромы не ходят по метеоусловиям", - рассказали в компании.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, сейчас на островах бушует метель. В Татарском проливе ветер вызвал сильное волнение, опасное для судов. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус 1 градус.

Также школьники Сахалинской области во вторник из-за непогоды не пошли на занятия. Для них в этот день проведут дистанционные уроки, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Школы переводятся на дистанционный режим работы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее спасатели объявили на 16-17 февраля штормовое предупреждение на территории 14 районов Сахалинской области. Синоптики обещают сильную метель и ветер, скорость которого местами будет достигать ураганного.