В МЧС сообщили о нарушении авиасообщения и междугородных перевозок в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Метель во вторник нарушила в Сахалинской области работу междугородных пассажирских автобусов и частично - международного аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщается в релизе главного управления МЧС России по региону.

"До улучшения погодных условий отменено междугородное автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск - Южно-Сахалинск; Поронайск - Александровск-Сахалинский; Макаров - Южно-Сахалинск; Холмск - Южно-Сахалинск; Южно-Сахалинск - Анива; Шахтерск - Южно-Сахалинск; Углегорск - Южно-Сахалинск и в обратных направлениях. Аэропорт города Южно-Сахалинска работает по метеоусловиям", - говорится в сообщении. Сейчас в аэропорту уже задержаны рейсы по нескольким направлениям.

По информации МЧС, в расчистке автодорог на территории региона задействованы 455 человек и 254 единицы техники. Также отменены пригородные поезда Южно-Сахалинск - Томари; Южно-Сахалинск - Поронайск. Объекты ТЭК и ЖКХ области работают без нарушений.

Ранее спасатели объявили на 16-17 февраля штормовое предупреждение на территории 14 районов Сахалинской области, в том числе на Курилах. Сейчас на островах бушует метель, видимость составляет 500 м и менее.