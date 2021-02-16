Более 18 тыс. птицезащитных устройств установят на ЛЭП в четырех регионах Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Электросети в четырех регионах Дальнего Востока, территории которых являются основным местом гнездования дальневосточных аистов, будут оснащены птицезащитными устройствами. Всего будет установлено 18,7 тыс. таких устройств, сообщает во вторник пресс-служба "Россети ФСК ЕЭС".

"Россети ФСК ЕЭС" установит 18,7 тыс. птицезащитных устройств на магистральных сетевых объектах Дальнего Востока. Работы проводятся на линиях электропередачи 220-500 кВ в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Эти территории являются основным местом гнездования дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противоприсадочные устройства устанавливаются на объектах, на которых краснокнижные птицы любят строить свои гнезда и выводить потомство. На устройствах монтируются безопасные площадки для гнездования, которые, находясь на безопасном расстоянии от токопроводящих частей, не мешают надежной работе электросетей.

"К монтажу птицезащитных устройств приступили на ЛЭП 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", обеспечивающей переток электроэнергии из России в Китай. Оборудование не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, при этом препятствует посадке на опоры и вынуждает птиц искать безопасные места для строительства гнезд. На межграничной линии будет установлено 1,1 тыс. устройств", - отметили в пресс-службе предприятия.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность. На проведение работ выделено 27,2 млн рублей.