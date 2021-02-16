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В селе Амурской области ввели карантин из-за выявления бешенства у лисы

Ее "задавила" местная собака

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Случай бешенства выявлен в селе Сергеевка Благовещенского района Амурской области. Заболевание подтвердилось у дикой лисы, труп которой был обнаружен недалеко от одного из личных подсобных хозяйств, сообщает во вторник пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

"Случай бешенства выявлен в селе Сергеевка Благовещенского района. Дикую лису "задавил" местный пес. Обнаружив мертвое животное рядом со своим хозяйством, владельцы собаки сразу же обратились в управление ветеринарии, на место выехали специалисты, которые провели дезинфекцию и повторную вакцинацию собаки и коровы, проживающих в хозяйстве. В очаге заболевания введен карантин, сам населенный пункт попал в категорию неблагополучных по бешенству", - цитирует пресс-служба слова начальника амурского управления ветеринарии Сергея Самохвалова.

Сергеевка - село в Благовещенском районе Амурской области, стоит на левом берегу реки Амур, близ границы с Китаем. Расстояние от Благовещенска - около 50 км. В селе проживает более 1,1 тыс. человек. Как отметили в управлении ветеринарии, сотрудники погранслужбы неоднократно фиксировали факты миграции диких лис со стороны Китая в районе Сергеевки, по предварительной информации, занос бешенства на территорию региона связан именно с этими перемещениями.

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