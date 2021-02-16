Аварийные работы завершены на трубопроводе теплоснабжения в ЗАТО Озерск

ТАСС, 16 февраля. Коммунальная авария, оставившая без теплоснабжения большую часть закрытого города (ЗАТО) Озерск в Челябинской области, устранена. Сейчас продолжается восстановление температурного режима, сообщили в пресс-службе администрации города.

Утром 15 февраля была обнаружена утечка теплоносителя на трубопроводе Аргаяшской ТЭЦ, по которому производится теплоснабжение Озерска. Для проведения ремонтных работ на АТЭЦ были остановлены два из трех бойлеров, что повлекло снижение объемов поставляемого тепла в город в два раза.

"Около 22:00 часов (20:00 мск) 15 февраля на трубопроводе Аргаяшской ТЭЦ завершились ремонтные работы. Начался процесс заполнения выведенного в ремонт участка водой", - говорится в сообщении.

После опрессовки была дана циркуляция теплоносителя в город. Полное восстановление температурного режима ожидается утром 16 февраля.

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс., его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом").