Как достать из-под земли историю Петербурга, или Можно ли превратить Охтинский мыс в музей

Охтинский мыс, расположенный почти в самом центре Санкт-Петербурга при впадении реки Охты в Неву, никогда не был местом паломничества туристов, да и случайные прохожие не нашли бы на нем "открыточных" видов — раньше там стояли промышленные объекты. Тем не менее именно Охтинский мыс может стать историко-археологическим музеем-заповедником

Охтинский мыс — "слоеный пирог" культурных пластов с IV тысячелетия до нашей эры. Именно он хранит историю поселений, которые стали предтечей Петербурга и полностью исчезли с развитием города. Теперь здесь огороженная площадка, расчищенная под новое строительство. Но все отнюдь не просто, и может оказаться, что никакое строительство тут вестись не будет. В 2006–2010 годах на территории провели археологические работы и изучили культурные слои в центральной части мыса на площади 0,7 га. "Тщательные раскопки на такой площади с использованием полностью современной методики — я думаю, это и для Европы уникальный опыт", — утверждает научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) Дмитрий Герасимов, добавляя, что вся площадь мыса (около 5 га) в той или иной степени представляет историческую ценность, и необходимо продолжать ее изучение. Поселения из глубины веков Подробное археологическое изучение Охтинского мыса ведется уже почти 30 лет — с 1993 года. Тогда были выявлены следы шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке. Но, как рассказал Герасимов, Охтинский мыс хранит в себе представления об истории этих территорий на протяжении тысяч лет. "Здесь есть уникальные свидетельства палеографических событий, которые довольно бурно происходили на этой территории. Эпоха неолита начинается с конца V тысячелетия до н. э. Тогда здесь было поселение, которое функционировало несколько тысяч лет, еще в доисторическую эпоху. После этого на том же месте возникают городища железного века, раннесредневековые городища и т. д. Это "слоеный пирог" разных эпох", — объяснил ученый.

Описание Археологические находки из Ниеншанца и Ландскроны © vveshka/CC BY-SA 4.0/WikimediaCommons

Свидетельство тому — найденные артефакты: сотни сосудов с разной орнаментацией, каменные, рыболовные, деревообрабатывающие орудия, большое количество деревянных изделий, в том числе рыболовного назначения, корзины, большая серия прибалтийского янтаря. По своим масштабам и сохранности остатки деревянных рыболовных заграждений входят в число редчайших на территории Северной Европы. Ученые отмечают уникальную сохранность органики, что для доисторических объектов на наших территориях в силу геологических особенностей — крайняя редкость. Предшественники Петербурга Старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Петр Сорокин, который руководил раскопками Охтинского мыса в 1990-х годах, сообщил, что количество находок в этом месте насчитывает около 20 тысяч. Интересны данные о народах, населяющих эти места. Кто жил в этих местах в эпоху неолита, не установлено. "Мы не знаем, кем были древние люди, заселившие эти земли в неолите, — говорит ученый. — Но есть теория, что уже в древности эти территории заселило финно-угорское население, пришедшее из Уральского региона. Одним из основных видов хозяйства этих людей было рыболовство". Автохтонное население, которое издавна жило на этой территории, — финское племя ижора. "Наиболее ранние памятники ижоры на этой территории датируются XII–XIII веками, но есть и более ранние — отдельные находки X–XI веков, вероятно, также связанные с ижорой", — говорит Сорокин. Земляное городище на Охтинском мысу, датируемое XIII веком, — первый памятник такого рода в бассейне Невы, который еще не полностью изучен. Вероятно, это был сторожевой пункт на Невском пути — главном водном пути, который в Средневековье связывал Русь с Северной Европой. "Судя по всему, он не был постоянно заселен и использовался для несения сторожевой службы. Мы знаем из Жития Александра Невского, что в 1240 году, когда шведы пришли в Неву, а это городище относится как раз к XIII веку, — контроль за этим путем осуществляла ижора. Новгород до начала крестоносной экспансии западных государств в Восточную Прибалтику мало вмешивался в жизнь своих северных окраин, населенных ижорой и карелой. Эти племена признавали верховную власть Новгорода и находились с ним в союзнических отношениях, платили налоги, участвовали во всех военных мероприятиях Новгородского государства". В 1300 году шведы попытались захватить Ижорскую землю, основав здесь крепость Ландскрона, которую построил шведский правитель Тергильс Кнутсон, основатель Выборга, с участием мастеров из Рима. Но год спустя, в 1301 году, крепость была взята войсками Андрея Городецкого — сына Александра Невского. "Раскопки показали масштабность строительства и уникальность этой крепости для Северной Европы, а также зафиксировали свидетельства ее ожесточенного штурма", — рассказывает Сорокин. При этом в шведской хронике Эрика признается, что эта территория, как и соседняя Карелия, где еще в 1293 году ими был основан Выборг, были владением Руси. Наиболее ценные артефакты, найденные при раскопках, переданы в музеи — Государственный Эрмитаж и Кунсткамеру. Но на территории мыса остались исторические памятники, которые невозможно переместить: остатки трех крепостей Средневековья и Нового времени.

После завоевания этих земель в начале XVII века шведы в 1611 году основали крепость Ниеншанц для контроля над Ижорской землей и водным путем по Неве. Со временем под стенами крепости вырос торговый город с двумя сотнями домов, верфью и причалом, у которого могли швартоваться большие корабли. Но он просуществовал меньше века. В 1700 году началась Северная война, Петр I поставил цель вернуть России выход к Балтике. Для того чтобы выйти к берегам Невы и Финскому заливу, необходимо было взять две крепости: стоявший у истоков Невы Нотебург (бывшая Новгородская крепость Орешек) и защищавший устье реки Ниеншанц. Первая крепость была отвоевана в 1702 году, а в апреле 1703 года русская армия подошла к Ниеншанцу. Осада продолжалась неделю, после сокрушительного артобстрела и взрыва порохового погреба шведский гарнизон капитулировал. Путь к Финскому заливу был открыт, взятию Ниеншанца была посвящена памятная медаль с изображением Петра I. Крепость была переименована в Шлотбург (Замок-город), но использовать ее Петр не стал. Он основал ниже по течению Невы русскую крепость — Петропавловскую, с которой начался Санкт-Петербург. Вскоре было принято решение о разрушении укреплений шведской крепости. "Остатки валов и рвов крепости сохранялись на Охте вплоть до середины ХХ века и полностью исчезли из городского ландшафта только со строительством новых корпусов Петрозавода в 1970-е годы. Однако, как показали раскопки, нижние части укреплений сохранились под землей на всей территории мыса на глубине до четырех метров", — говорит Сорокин.

Описание Охтинские верфи, 1880–1890 годы © Public domain/Wikimedia Commons

Мыс также прославился в качестве одного из первых центров российского судостроения — здесь с 1808 года начала строиться Охтинская верфь, получившая в 1818 году статус Адмиралтейства, высшего органа военно-морского управления. На верфи было построено пять линейных кораблей, 22 фрегата, пять пароходофрегатов, четыре винтовых фрегата, восемь корветов и значительное количество малых судов. По словам Сорокина, в процессе раскопок были выявлены остатки двух эллингов верфи в северо-западной части мыса, а также оборудованная в южном рве Ниеншанца гавань — "ковш" для маломерных судов. Между архитектурой и историей В 2006–2010 годах здесь планировали строить общественно-деловой центр "Охта" со штаб-квартирой группы "Газпром" — 300-метровый небоскреб, но в 2010 году проект перенесли на новый участок в Лахте и построили многофункциональный комплекс с главным зданием в виде 462-метровой башни.

Описание Строительство общественно-делового центра "Охта", 2009 год © Руслан Шамуков/ТАСС