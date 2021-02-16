В горах Сочи появится крупнейший в России сноупарк

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию самого большого сноупарка в России начались на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Он станет площадкой для проведения фестиваля New Star Camp с 26 марта по 4 апреля, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля во вторник.

"На горном курорте "Роза Хутор" начались работы по созданию самого большого в России сноупарка, который с 26 марта по 4 апреля станет сердцем фестиваля. Фестиваль пройдет уже в 11-й раз. С 2016 года его локацией неизменно служат склоны "Роза Хутор", - сообщили в оргкомитете.

Площадь сноупарка составит 100 тыс. кв. м, к основной части на высоте 1,6 тыс. м добавят проезд на 1,8 тыс. м. В сноупарке разместятся три локации склонов, начиная от 1,3 тыс. м до 1,8 тыс. м. Высота самого большого трамплина составит 20 м, всего их будет восемь.

"В рамках фестиваля в сноупарке пройдут семь соревнований с участием российских и зарубежных любителей и прорайдеров - участников Олимпийских игр, чемпионов и призеров кубков и чемпионатов мира", - добавили в оргкомитете. Отмечается, что там разместят 30 джиб-фигур и 120 тыс. кубометров снега.

В фестивале примут участие вице-чемпионка мира по фрирайду 2019 года Анна Орлова, семикратный победитель и призер кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 года Алексей Соболев, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 года Владислав Хадарин.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.