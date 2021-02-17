Суд в Петербурге запретил еще четыре аниме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в России четыре японских аниме, которые размещены на портале YummyAnime. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети "Интернет" по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что суд запретил аниме "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах". Все аниме-сериалы разместили на сайте YummyAnime.

Ранее суды Петербурга временно ограничивали распространение контента до вынесения решения по иску прокуратуры в качестве обеспечительной меры.

Также суды в Петербурге уже признали запрещенными еще некоторые аниме, в том числе популярную "Тетрадь смерти", размещенную на сайте jut.su. Претензии петербургской прокуратуры, из-за которых подали иски, как поясняли ТАСС в надзорном ведомстве, связаны с тем, что контент на сайтах не имел возрастных ограничений, а эксперты пришли к выводу, что он отрицательно влияет на психику детей.